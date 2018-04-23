Кудрин предсказал поведение рубля в ближайшие месяцы

Глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин в интервью телеканалу НТВ в понедельник выразил мнение, что курс рубля в ближайшие два-три месяца не вернется к значениям, которые были до введения новых санкций США в начале апреля.

«Западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию. Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов — это фундаментальный, это уже серьезный показатель. Поэтому рубль не восстановился окончательно. (…) И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется к предыдущим позициям», — сказал он.

В то же время, по словам министра, из-за поддержки высоких цен на нефть национальная валюта через короткое время после ослабления, вызванного новыми санкциями, стала восстанавливаться.

«Более фундаментальным показателем является цена на нефть. Поэтому как эти политические страсти стихнут, мы можем говорить о том, что рубль должен вернуться к более своим объективным показателям», — сказал Кудрин, отметив, что произошедшее падение российской валюты было наполнено «исключительно слухами или эмоциями».

На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Russia Today выразил уверенность, что курс рубля вернется к своим прежним значениям, если США не введут новых санкций против России.

Министерство финансов США ввело последний пакет антироссийских санкций 6 апреля. Вскоре после этого обвалилась стоимость акций компаний, попавших под ограничения, начался рост курса доллара и евро.

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