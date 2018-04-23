Лавров назвал приоритет внешней политики России

Стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости».
Читайте по теме
Глава китайского МИД призвал бережно сохранять отношения РФ и КНР
«Всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России», — сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И призвал бережно сохранять отношения между Россией и Китаем. Также он добавил, что Китаю важно неуклонно соблюдать договорённости на высшем уровне, ещё увереннее и прагматичнее совершать шаги на благо народов и стран.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
Надзорные каникулы для малого бизнеса могут закончиться
Россия отказалась докапитализировать Всемирный банк
Калашников рассказал про риски хранения золотого запаса в ценных бумагах США