Лавров назвал приоритет внешней политики России

Стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости».

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Глава китайского МИД призвал бережно сохранять отношения РФ и КНР

«Всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России», — сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И призвал бережно сохранять отношения между Россией и Китаем. Также он добавил, что Китаю важно неуклонно соблюдать договорённости на высшем уровне, ещё увереннее и прагматичнее совершать шаги на благо народов и стран.

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