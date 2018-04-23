Лидер армянской оппозиции гарантировал назначение «премьера от народа»

[img=left]http://polit.ru/media/photolib/2018/04/18/thumbs/?????_?????????_???????????_1524507589.jpg.600x450_q85.jpg[/img]

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента республики Никол Пашинян пообещал, что в ближайшую неделю в стране появится новый премьер-министр «от народа», передает РИА Новости.

«После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы», — сказал оппозиционер.

Он утверждает, что в ходе переговоров с властями получил предложение отсрочить уход в отставку теперь уже бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. По словам Пашиняна, он отказался и настоял на том, чтобы Саргсян покинул пост в течение двух часов.

Напомним, после его отставки исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян, который возглавлял кабмин до 2018 года. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.