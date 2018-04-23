Лидер протеста против Саргсяна вышел на свободу

Из предварительного заключения освобожден лидер армянской оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян — один из организаторов акций протеста против избрания экс-президента страны новым премьер-министром, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Армении Карен Карапетян заявил, что будет ходатайствовать в генпрокуратуру об отмене запроса на лишение неприкосновенности Пашиняна и его задержанных соратников-депутатов. Замглавы правительства республики выразил надежду на то, что в ходе переговоров с лидерами оппозиции можно будет достичь конструктивного компромисса.

Между тем к акциям протеста в Ереване присоединились люди в военной форме, ветераны боевых действий и студенты местных вузов. В Минобороны Армении предупредили, что все самовольно покинувшие службу военные будут привлечены к ответственности.

Напомним, премьер-министром РА избран экс-президент страны Серж Саргсян. Оппозиция выступает против его избрания.