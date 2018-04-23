Луценко: на КПП «Чонгар» задержано доверенное лицо Путина

Правоохранители задержали на КПВВ «Чонгар» доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина, которая организовала и проводила на территории Крыма сбор подписей его в поддержку. Об этом заявил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

«Сегодня на КПВВ «Чонгар» задержана гражданка Украины, которая, действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы», являясь доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина, незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года», – написал он.

По его словам, согласно федеральному закону «О выборах президента РФ», сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата является официальной и обязательной процедурой подготовки к выборам президента РФ.

«Таким образом, данная гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя выборов президента РФ, оказала содействие Российской Федерации и неправительственной всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности», – добавил генпрокурор, уточнив, что в настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении.

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Фото: Апостроф