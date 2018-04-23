Маша Кохно изменила свой рацион питания

Я потихоньку снова нахожу гармонию с собой. Договорилась со своим организмом, что больше не буду изнурять его диетами и полностью Пп, тк для организма - это стресс, и он начинает набирать ещё больше и отекать, как это было на проекте. Самое главное правило - есть все , что хочу, но порции размером чуть меньше кулака за раз - 50-70 грамм, не больше, и желательно в этот приём один вид пищи. Полностью отказалась от молочки, если только капуччино - моя слабость и иногда сыр. Мой рацион состоит в основном из рыбы, овощей, фрукты тоже почти не ем, иногда батончики Квест бар со вкусом печенья. Спорт - это кардио, 60 мин в день. Полностью отказалась от спиртного - ну если бокальчик сухого красного раз в неделю. Ещё укольчики в ноги, руки и естевенно йога. Плюс позитивный настрой. Я всех вас люблю и вы любите себя. Хотите, выложу в сторис свой недельный рацион?