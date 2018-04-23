Медведев подписал план повышения энергоэффективности в России

Премьер Дмитрий Медведев утвердил комплексный план по повышению энергоэффективности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«И еще один документ, он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности. Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаем от лидерских позиций, у нас здесь огромный потенциал, его раскрытие должно позволить сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность, естественно, и промышленности, и сельского хозяйства, снизить издержки энергетических компаний», — заявил Медведев.

По словам премьера, задачи, поставленные в плане, будут решаться комплексно с применением мер госрегулирования и стимулирующих мер.