Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что заседание пройдет 23 апреля.

В нем поучаствуют: первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов и заместители председателя правительства; помощник президента России Андрей Белоусов; министр финансов Антон Силуанов; глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Повестку предстоящей встречи еще не сообщили.

Ранее Медведев заявил, что ограничение максимального размера налоговой пени поможет бизнесу. Рассматривают соответствующий законопроект. Начислять штраф перестанут в день, когда сумма пени достигнет размера налоговой задолженности.