Медведев утвердил план повышения энергоэффективности

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами сообщил об утверждении комплексного плана повышения энергоэффективности, передаёт ТАСС.

В рамках заседания политик сообщил, что необходимость «дорожной карты» в сфере энергетики вызвана сохраняющимся отставанием России от лидеров этой отрасли.

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По мнению Медведева, у России в этой сфере имеется значительный потенциал, раскрытие которого позволит сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность сельского хозяйства и предприятий, а также уменьшить издержки энергетических компаний.

Обозначенные задачи будут решаться комплексно и в них будут применяться меры госрегулирования и использоваться стимулирующие меры.

Глава кабмина также уточнил, что план предусматривает действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов.

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