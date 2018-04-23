Мемория. Николай Помяловский

23 апреля 1835 года родился писатель Николай Помяловский

Личное дело

Николай Герасимович Помяловский (1835 – 1863) родился в Санкт-Петербурге, на Малой Охте. Отец его был дьяконом в церкви на местном кладбище. Обучился грамоте под руководством отца. В возрасте восьми лет был отдан в Александро-Невское духовое училище, которое окончил в 1851 года. Затем его обучение продолжалось в духовной семинарии еще шесть лет.

Атмосфера духовного уличища, бурсы, подействовала на мальчика угнетающе. Бессмысленное зазубривание как основной метод обучения, невероятная грубость, постоянное сечение розгами отвратили его от учебы. Он занимался без особого старания, надеясь пережить срок бурсацкого обучения, люди как переживают болезнь. Зато в свободное время он много читал посторонней литературы, запрещенной для учеников. Чтение это было бессистемным, так как Помяловскому приходилось довольствоваться теми случайными книгами, какие удавалось раздобыть: от сонников и песенников до романов.

В старшем классе семинарии Помяловский вместе с несколькими товарищами организовал выпуск рукописного журнала «Семинарский листок», где подписывался псевдонимами Тамбовский семинарист и Тамбовский отшельник. Там он впервые попробовал писать художественные произведения (рассказ «Махилов»). Однако начальство семинарии после седьмого выпуска «Семинарского листа» запретило его издание. Помяловский после этого окончательно утратил интерес к учебе и любым делам училища. В это же время у него стала появляться привычка к пьянству. Курс обучения он окончил в 1857 году предпоследним по успеваемости.

После семинарии Николай Помяловский поселился у матери на Охте и стал усиленно заниматься самообразованием, теперь уже без препятствий со стороны начальства. Он много читал, а также стал вольнослушателем Петербургского университета, где наибольший его интерес привлекли лекции профессора всеобщей истории Михаила Стасюлевича. Помяловский особенно увлекся педагогикой, возможно, желая участвовать в создании системы обучения, лишенной пороков, свойственных бурсе. Заботился об обучении младшего брата. «Сам погиб, – говорил Помяловский, – но брату погибнуть не дам и в бурсу не пущу! Я расскажу ему все, до чего додумался: человеком, может быть, сделаю». Т

В 1859 году Помяловский опубликовал в «Журнале для воспитания» свой “психологический очерк” «Вукол», посвященный тому, как родительский и школьный произвол ожесточает ребенка. На следующий год Николай Помяловский начал преподавать Шлиссельбургской воскресной школе. Здесь он обратил на себя внимание своими оригинальными методами преподавания; ему вскоре предложено было место учителя в младшем классе Смольного института, где инспектором состоял Ушинский. Однако удержаться там Помяловский не смог. Принимал участие в составлении букваря для воскресных школ.

Известность к Помяловскому приходит после публикации в 1861 году в «Современнике» его дилогии – повестей «Мещанское счастье» и «Молотов». В 1862 – 1863 годах начинают публиковаться «Очерки бурсы». Но одновременно с возможностью творчества и средствами на жизнь известность дала Помяловскому и больше возможность для пьянства и загулов. Здоровье его было подорвано. В 1863 году после сильного приступа белой горячки у него обнаружили нарыв на ноге, который перешел в гангрену. Операцию Николай Помяловский не перенес и умер 5 октября 1863 года.

Н.В. Неврев. Портрет Н. Помяловского. 1860г. Литературный музей/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Николай Помяловский был одним из писателей-разночинцев, близких к традициям натуральной школы. Наибольшее внимание читателей и при жизни Помяловского, и после его смерти привлекли его «Очерки бурсы». По замыслу автора, полный цикл должны были составить около двадцати очерков, но написать он успел лишь пять, последний из них был опубликован уже посмертно. «Очерки бурсы» вызвали самые разноречивые отзывы. Публицист Дмитрий Писарев посвятил очеркам статью «Погибшие и погибающие», где, что порядки, господствующие в бурсе, страшнее ужасов каторжной тюрьмы, изображенных Ф. М. Достоевским в "Записках из Мертвого дома", если «мертвый дом, описанный г. Достоевским, заключает в самом себе задатки своего усовершенствования», то в бурсе нет такой возможности.

О чем надо знать

«Очерки бурсы» сыграли важную роль в дискуссии о школьном образовании и телесных наказаниях школьников, которая велась в России в эти годы. Начата она была еще в 1850-х. Знаменитой была стала статья известного врача Николая Пирогова «Нужно ли сечь детей?», опубликованная в 1858 году, где он выступил против телесных наказаний. Однако далеко не все разделяли это мнение. Например, сторонником порки в качестве наказания как для взрослых, так и для детей выступал митрополит московский Филарет. Тема телесных наказаний активно обсуждалась в прессе в 1860-х. В 1862 – 1863 годах вышли в свет «Очерки бурсы». А уже 17 апреля 1863 года указом Александра II порка была отменена как мера уголовного наказания. На следующий год был издан «Указ об изъятии от телесных наказаний учащихся средних учебных заведений».

Прямая речь

Второй класс, латинский, занимал некто Долбежин. Долбежин был тоже огромного роста господин; он был человек чахоточный и раздражительный и строг до крайности. С ним шутить никто не любил, ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнейшую обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех - и прилежных и скромных, так чтобы ни один не ушел от лозы. Его мучил бес какой-то бурсацкой зависти, когда из его класса к концу курса остались все-таки не сеченными ни разу двое, державших себя крайне осторожно. Придраться было не к чему, но он выискал-таки случай. Однажды он пропустил было уже свой класс, и ученики весело ожидали звонка, но вдруг минут за пять до него Долбежин показался на конце училищного двора; лицо его было как-то особенно грозно (он был сильно выпивши), взоры его были устремлены на окна своего класса. Многие струхнули. Один из несеченных в это время взглянул в окно и потом быстро скрылся в классе.

- Елеонский (несеченный)! - крикнул, входя в класс, Долбежин.

Елеонский, трясясь всем телом, подошел к нему.

Долбежин ударил его в лицо кулаком и окровавил его; из носу и рта потекла кровь.

Елеонский ни слова не отвечал. Бледный и дрожащий, он смотрел бессмысленно на учителя.

- Отодрать его!

Елеонского отодрали.

Остался один только несеченный. Того, напротив, отодрал Долбежин в самом веселом расположении духа.

- Душенька, - сказал он ему, улыбаясь, - поди к порогу.

- Да за что же?

- За то, что тебя ни разу не секли.

Тот и не думал отвечать, что это не причина, и отправился к порогу.

Николай Помяловский «Очерки бурсы»

Бурса имела громадное влияние на характер и образ мыслей покойного. Здесь, под влиянием вечных затрещин, заушений и биений, какими бурса того времени вразумляла своих питомцев, Помяловский впервые отнесся враждебно к бурсацкой науке и выработав свой «навеки нуль» относительно этой науки, начал постепенно приобретать самобытный, реальный взгляд на вещи. Но эта же самая бурса и загубила его; она отравила его младенчество, надломила его лучшие упования, поселила в нем недоверчивость и болезненную апатию к жизни так, что до последних дней своей жизни он не мог вспомнить о бурсе без ужаса и отвращения.

Некролог в журнале «Современник»

Мертвый дом, описанный Достоевским, заключает в самом себе задатки своего усовершенствования. Эти задатки развернутся, и нравственность арестантов улучшится, как только им дадут возможность смело и открыто заниматься собственной работой. В бурсе, описанной Помяловским, я не заметил таких задатков развития. Начальство может, конечно, заменить розги карцером, карцер -- еще каким-нибудь другим, более деликатным наказанием. Начальство может улучшить стол воспитанников, истребить сырость и грязь, вентилировать комнаты и зажигать лампы на целый вечер. Все это, конечно, значительно облегчит участь бурсаков, но основное зло бурсы останется нетронутым, потому что оно неизлечимо. Это основное зло заключается в той антипатии, которая существует между умами учеников и бурсацкой наукой. Эту антипатию невозможно искоренить, потому что бурсацкую науку невозможно сделать привлекательной. Все лучшие силы общества устремлены совсем не на те занятия, которые могут сформировать хороших бурсацких преподавателей. Общество интересуется совсем не тем, что интересовало его несколько столетий тому назад. То, что оставляется без внимания лучшими умами и самыми блестящими талантами, поневоле облекается в такие сухие и черствые формы, которые никому не могут нравиться и которые приходится навязывать ученикам насильно, посредством розог, или посредством карцера, или при содействии каких-нибудь еще более утонченных и облагороженных средств угнетения. Ученики воспринимают неохотно, забывают немедленно и выносят с собою в жизнь вместо полезных знаний отвращение к умственному труду.

Дмитрий Писарев «Погибшие и погибающие»

В «Очерках бурсы» Помяловский намеревался высказать свое отношение ко всей системе воспитания и образования, насаждавшейся правящими кругами России как в духовных, так и в светских учебных заведениях. Спокойно и на первый взгляд невозмутимо рассказывает он о том, в каких условиях жили бурсаки, как проводили свободное время, как учились, как относились к учению и к своим преподавателям. Порой писатель даже пытается шутить, приглашая читателя посмеяться над проделками бурсаков и некоторыми преподавателями. Но смех этот горек. С трудом сдерживая негодование, Помяловский говорит о "педагогической" системе, призванной обезличить ребенка, отучить его думать, заставить слепо подчиниться чужой воле. Этому в немалой степени способствовали многочисленные "божественные" науки, изучавшиеся бурсаками, а также методика их преподавания, главным принципом которой была "долбня, долбня ужасающая и мертвящая". Такая система воспитания и образования приводила к тому, что каждый, кто попадал в бурсу, выходил оттуда с искалеченной душой и изломанным характером. Недаром Карась (образ во многом автобиографический) с горечью говорил, что "многие честные дети честных отцов возвращаются домой подлецами; многие умные дети умных родителей возвращаются домой дураками. Плачут отцы и матери, отпускающие сына в бурсу, плачут и принимая его из бурсы".

В "Очерках бурсы" воспроизведены действительные факты, хорошо известные автору. Помяловский неоднократно подчеркивал, что в его произведении нет ничего вымышленного, что все герои там списаны с натуры. Вместе с тем в "Очерках" не просто воспроизведены достоверные факты. Писатель художественно обобщил все, что знал о бурсе. Поэтому в произведении Помяловский не следует искать за каждым действующим лицом реальный прототип. Чаще всего писатель соединяет в одном персонаже черты характеров нескольких лиц, с которыми ему довелось встретиться в период обучения в бурсе. Раскрыть все особенности изображенной в "Очерках бурсы" среды Помяловский помогло мастерское использование языка. Писатель смело вводит в художественную ткань, произведения разговорную и просторечную лексику, использует чисто бурсацкие слова (напр., "вселенская смазь", "на воздусях", "волосянка", "взбутетенить" и пр.), а порой и бранные выражения. В "Очерках" встречаются многочисленные примеры церковно-книжной речи, дословные и перефразированные цитаты из богословских текстов, прибаутки и песни, обильно насыщенные церковнославянскими выражениями.

Н. И. Якушин «Николай Герасимович Помяловский»

Пять фактов о Николае Помяловском

Среди статей, написанных семинаристом Помяловским для «Семинарского листка» была большая заметка «Попытка решить нерешенный и притом философский вопрос: имеют ли животные душу?».«Очерки бурсы» служат уникальным источником школьного фольклора XIXвека.Считается, что благодаря Николаю Помяловскому в русском языке появилось выражение «кисейная барышня». Если быть точным, в повести Помяловского «Мещанское счастье» употребляется выражение «кисейная девушка». Внимание к этому выражению и соответствующему образу привлек Дмитрий Писарев, опубликовав в 1865 году очерк «Роман кисейной девушки» о произведении Помяловского. В том же году впервые появилось выражение «кисейная барышня» – в статье «Женское безделье» публициста Николая Шелгунова.Помяловский работал над несколькими произведениями, которые не успел окончить: романом «Брат и сестра», повестью «Поречане», романом «Гражданский брак». Фрагменты их были опубликованы после его смерти.В 1990 году режиссер Михаил Ведышев снял по очеркам Помяловского фильм «Бурса».

Материалы о Николае Помяловским

Статья о Николае Помяловском в русской Википедии

Николай Помяловский в проекте «Хронос»

Сочинения в электронной библиотеке Максима Мошкова

Николай Помяловский в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона

23 апреля 1835 года родился писатель Николай Помяловский

Личное дело

Николай Герасимович Помяловский (1835 – 1863) родился в Санкт-Петербурге, на Малой Охте. Отец его был дьяконом в церкви на местном кладбище. Обучился грамоте под руководством отца. В возрасте восьми лет был отдан в Александро-Невское духовое училище, которое окончил в 1851 года. Затем его обучение продолжалось в духовной семинарии еще шесть лет.

Атмосфера духовного уличища, бурсы, подействовала на мальчика угнетающе. Бессмысленное зазубривание как основной метод обучения, невероятная грубость, постоянное сечение розгами отвратили его от учебы. Он занимался без особого старания, надеясь пережить срок бурсацкого обучения, люди как переживают болезнь. Зато в свободное время он много читал посторонней литературы, запрещенной для учеников. Чтение это было бессистемным, так как Помяловскому приходилось довольствоваться теми случайными книгами, какие удавалось раздобыть: от сонников и песенников до романов.

В старшем классе семинарии Помяловский вместе с несколькими товарищами организовал выпуск рукописного журнала «Семинарский листок», где подписывался псевдонимами Тамбовский семинарист и Тамбовский отшельник. Там он впервые попробовал писать художественные произведения (рассказ «Махилов»). Однако начальство семинарии после седьмого выпуска «Семинарского листа» запретило его издание. Помяловский после этого окончательно утратил интерес к учебе и любым делам училища. В это же время у него стала появляться привычка к пьянству. Курс обучения он окончил в 1857 году предпоследним по успеваемости.

После семинарии Николай Помяловский поселился у матери на Охте и стал усиленно заниматься самообразованием, теперь уже без препятствий со стороны начальства. Он много читал, а также стал вольнослушателем Петербургского университета, где наибольший его интерес привлекли лекции профессора всеобщей истории Михаила Стасюлевича. Помяловский особенно увлекся педагогикой, возможно, желая участвовать в создании системы обучения, лишенной пороков, свойственных бурсе. Заботился об обучении младшего брата. «Сам погиб, – говорил Помяловский, – но брату погибнуть не дам и в бурсу не пущу! Я расскажу ему все, до чего додумался: человеком, может быть, сделаю». Т

В 1859 году Помяловский опубликовал в «Журнале для воспитания» свой “психологический очерк” «Вукол», посвященный тому, как родительский и школьный произвол ожесточает ребенка. На следующий год Николай Помяловский начал преподавать Шлиссельбургской воскресной школе. Здесь он обратил на себя внимание своими оригинальными методами преподавания; ему вскоре предложено было место учителя в младшем классе Смольного института, где инспектором состоял Ушинский. Однако удержаться там Помяловский не смог. Принимал участие в составлении букваря для воскресных школ.

Известность к Помяловскому приходит после публикации в 1861 году в «Современнике» его дилогии – повестей «Мещанское счастье» и «Молотов». В 1862 – 1863 годах начинают публиковаться «Очерки бурсы». Но одновременно с возможностью творчества и средствами на жизнь известность дала Помяловскому и больше возможность для пьянства и загулов. Здоровье его было подорвано. В 1863 году после сильного приступа белой горячки у него обнаружили нарыв на ноге, который перешел в гангрену. Операцию Николай Помяловский не перенес и умер 5 октября 1863 года.