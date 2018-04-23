МИД Японии: G7 никогда не смирится с ядерным оружием КНДР

«Группа семи» предупредила, что продолжит всячески давить на Северную Корею, пока та не откажется от ядерного оружия.

Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

В то же время страны объединения поприветствовали отказ Пхеньяна от ядерных и ракетных испытаний. Коно заметил, что заявление северокорейского руководства не считаются G7 достаточными. Тем не менее они являются первым шагом к ядерному разоружению.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает ядерные испытания и запуски баллистических ракет.