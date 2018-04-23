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Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине


Добавлено: 23 апр 2018 в 11:53, Категория: Политика
Милонов раскритиковал идею автокефалии на Украине

Украинский президент Петр Порошенко обратился к Вселенскому Константинопольскому патриарху Варфоломею с инициативой, согласно которой на Украине должна быть создана отдельная автокефальная православная церковь. Патриарх Варфоломей, как стало известно накануне, изучил вопрос, однако его ответ пока что неизвестен.
 
Новость, тем временем, прокомментировал Виталий Милонов, глубоко верующий человек и депутат Государственной думы Российской Федерации. Милонов, как сообщает Федеральное агентство новостей, считает украинскую автокефалию невозможной в принципе.
 
"Вселенский патриарх не может решать такие вопросы — это вне его компетенции. Можно говорить с полной уверенностью, что если Украинская православная церковь получит автокефалию, то это будет нарушением всех мыслимых норм и канонов. На украинской земле традиционно действует Русская православная церковь, поэтому создание здесь автокефалии не может быть обосновано ничем", — говорит Милонов.
 
Даже если украинские власти получат разрешение от патриарха Варфоломея, уверен Милонов, решение не поддержит украинская православная общественность, которая своей основной массой принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Добавлено: 23 апр 2018 в 11:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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