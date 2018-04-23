Минфин США пообещал снять санкции с «Русала» без Дерипаски

В пояснениях к документам департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что снятие санкций с российской компании «Русал» возможно, если от контроля над компанией откажется Олег Дерипаска, передает РИА Новости.

В частности, OFAC напоминает, что попавшие под санкции компании могут быть удалены из черного списка «путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению». В случае с «Русалом» ведомство прямо формулирует такое «изменение обстоятельств» как «прекращение владения или контроля Олега Дерипаски над компанией».

Министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что санкции «не нацелены на трудолюбивых людей, которые зависят от "Русала" и его дочерних компаний». По его словам, с просьбой о делистинге (исключении из санкционного списка) в ведомство обратилось руководство алюминиевой компании.

«Учитывая влияние на наших партнеров и союзников, мы выдаем общую лицензию, продлевающую период обслуживания и увольнения, в то время как мы рассматриваем ходатайство "Русала"», — заявил Мнучин. OFAC выдал лицензию на завершение сделок с «Русалом» до 23 октября 2018 года (тогда как ранее требовал завершить их к 5 июня).

Однако срок избавления резидентов США от акций и других бумаг российской компании не изменился — оно должно закончиться до 7 мая 2018 года.