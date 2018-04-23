Мини-футбольный клуб "Оргхим" вышел в плей-офф Высшей лиги в дебютном сезоне

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Оргхим" из Нижегородской области победил в гостях "ЛГТУ-Липецк" и гарантировал себе участие в плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Встреча завершилась со счетом 12:3 в пользу "Оргхима". Клуб из Нижегородской области занял четвертое место в Западной конференции и в 1/4 финала плей-офф сыграет с победителем Восточной конференции клубом "Блик" из Нефтеюганска.

В других парах 1/4 финала Высшей лиги сыграют:

"Алмаз-Алроса" (Мирный, 1-е место на Западе) – "Тюмень-Д" (4-е место на Востоке),

"КПРФ-2" (Москва, 2-е место на Западе) – "Факел" (Сургут, 3-е место на Востоке),

"Спартак" (Москва, 3-е место на Западе) – ЗИК (Екатеринбург, 2-е место на Востоке).

Плей-офф стартует 27 апреля.