Мининфраструктуры Украины предложило запретить российским судам входить во внутренние воды страны

Министерство инфраструктуры Украины намерено обратиться в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) с предложением запретить судам под флагам РФ входить во внутренние воды страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагаемы запрет в ведомстве объяснили «высоким уровнем террористических угроз». Также отмечается, что представители Мининфраструктуры, Минобороны обороны, МИД, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки в ходе совещания в понедельник обсудили вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма и перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста.