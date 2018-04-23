Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании глав военных ведомств стран ШОС

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня в Пекин, где 24 апреля примет участие в совещании глав военных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Будут обсуждены совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС.

В ходе совещания будут также подведены итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрены перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации.

Помимо этого, планируется, что участники заседания откроют 5-й международный военно-музыкальный фестиваль государств - членов ШОС «Труба мира».