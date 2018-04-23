Мы завершаем проведение АТО, – Полторак назвал дату

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал дату, когда завершится Антитеррористическая операция. После этого начнется новый формат проведения специальных действий."30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", – сказал Полторак.Министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях". По его словам, сейчас уже проведено обучение и совершается передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена.Руководить новым форматом операции будет командующий Объединенных сил Сергей Наев, его уже назначил Президент. Он займется подготовкой и руководством всех сил обороны – не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.Степан Полторак назвал его главную задачу –"освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".