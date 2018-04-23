Названы три знака Зодиака, которым повезет в мае 2018 года

Российский астролог озвучил, каким знакам Зодиака улыбнется удача в предстоящем месяце.

Павел Глоба, пользующийся большим уважением не только в России, но и в государствах СНГ, озвучил астрологический вердикт на май 2018 года. По его данным, в течение всего месяца оглушительный успех ожидает три знака Зодиака: Дев, Львов и Рыб.

Девы будут удачливы в мае, несмотря на то, что в первые дни месяца на работе могут возникнуть некоторые проблемы. Следует помнить, что важным является довериться своей интуиции, это позволит найти выход из непростой ситуации. В конце месяца Девам поступит ошеломительное предложение, от которого будет невозможно отказаться.

Особенно успешным май станет для Львов. Представителям знака можно браться за любые творческие проекты – вдохновение и успех будут гарантированы. Причем Львы смогут добиться невероятных результатов. Но следует помнить, что на третьей неделе месяца следует избегать общения с неприятными людьми – они могут втянуть в сомнительные проекты.

Одним из самых удачных месяцев в году для Рыб станет именно май. Представители знака смогут добиться успеха и на работе, и в личной жизни. Однако не стоит форсировать события и браться за все дела сразу.