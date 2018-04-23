Николас Кейдж решил завязать с игрой в кино

Голливудский актер Николас Кейдж заявил, что намеревается закончить актерскую карьеру и переключиться на режиссуру собственных фильмов.

«В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре», — цитирует Кейджа COS.

В настоящее время он снимается в пяти кинопроектах и озвучивает два анимационных фильма, включая «Юные титаны, вперед!», где его голосом будет разговаривать Супермен.

В качестве режиссера Кейдж до сих пор работал только над одним фильмом — «Жиголо» (2002), где главную роль сыграл Джеймс Франко. Кроме того, он продюсировал картину «Жизнь Дэвида Гейла».

В актерской карьере Кейджа — более 80 ролей, в том числе в фильме «Покидая Лас-Вегас» (1996), за которую он получил «Оскар», «Золотой глобус», Премию американской Гильдии киноактеров и «Серебряную раковину». При этом актера несколько раз номинировали на антипремию «Золотая малина», вручаемую за худшие работы в кино, — за роли в фильмах «Плетеный человек», «Призрачный гонщик» и «Призрачный гонщик-2», «Сумасшедшая езда», «Оставленные» и «Сноуден».