Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Звезда театра «Современник» Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет. О последних днях актрисы рассказала ее ученица Ульяна Лаптева.

По словам Лаптевой, Нина Дорошина жила в одиночестве и в последние годы много болела. У нее были проблемы с ногами и сердцем, актриса долгое время проводила в больнице. Она практически не выходила на сцену и перестала преподавать.

Несмотря на плохое состояние здоровья, Дорошина не обращалась за помощью и предпочитала жить одна. Она была категорически против сиделок или какой-либо помощи от посторонних людей, сказала Лаптева. Звезда театра «Современник» была настроена оптимистично, она мечтала о том, что сможет восстановиться и снова выйти на сцену.

Муж народной артистки РСФСР скончался более десяти лет назад, из родственников у нее остались брат и племянница. Актриса умерла в своей квартире от сердечного приступа 21 апреля до приезда скорой помощи, которую вызвали соседи.

Нина Дорошина запомнилась зрителям яркой ролью жены главного героя в фильме «Любовь и голуби».