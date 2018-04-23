Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Показать меню
Актуально
КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года — МИД Японии  - 06:46 КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года — МИД Японии  «Русский бунт» в Риге будет подавлять спецназ США: в Латвии начались аресты - 07:40 «Русский бунт» в Риге будет подавлять спецназ США: в Латвии начались аресты русских активистов (ФОТО) "Филадельфия" победила "Питтсбург", "Колорадо" одолел "Нэшвилл" в плей-офф НХЛ - 07:53 ВМС Китая начнут учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 24 апреля - 08:21 ВМС Китая начнут учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 24 апреля Разворот: Северная Корея отказывается от ядерных испытаний - 08:32 Разворот: Северная Корея отказывается от ядерных испытаний События под Донецком потрясли ОБСЕ; заявление Лаврова по Донбассу - ДНР и ЛНР, - 08:49 События под Донецком потрясли ОБСЕ; заявление Лаврова по Донбассу - ДНР и ЛНР, развитие событий Макрогузова/Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура по бич-волею - 09:00 Макрогузова/Холомина проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура по бич-волею «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют - 09:25 «Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа - 09:28 Соединения и части Приамурского объединения Восточного военного округа готовятся к приему молодого пополнения Мемория. Ирина Блохина - 09:39 Мемория. Ирина Блохина Медики выяснили, как избежать смерти после инфаркта - 09:39 Медики выяснили, как избежать смерти после инфаркта Трамп приветствовал заморозку ядерной программы КНДР - 09:39 Трамп приветствовал заморозку ядерной программы КНДР В Китае и России прокомментировали остановку ядерной программы КНДР - 09:39 В Китае и России прокомментировали остановку ядерной программы КНДР Ким Чен Ын заморозил ядерную программу КНДР - 09:40 Ким Чен Ын заморозил ядерную программу КНДР Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита - 10:07 Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине - 10:28 В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе" - 10:32 Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с
» » Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица


Добавлено: 23 апр 2018 в 05:20, Категория: Шоу-бизнес
Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Звезда театра «Современник» Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет. О последних днях актрисы рассказала ее ученица Ульяна Лаптева.

По словам Лаптевой, Нина Дорошина жила в одиночестве и в последние годы много болела. У нее были проблемы с ногами и сердцем, актриса долгое время проводила в больнице. Она практически не выходила на сцену и перестала преподавать.

Несмотря на плохое состояние здоровья, Дорошина не обращалась за помощью и предпочитала жить одна. Она была категорически против сиделок или какой-либо помощи от посторонних людей, сказала Лаптева. Звезда театра «Современник» была настроена оптимистично, она мечтала о том, что сможет восстановиться и снова выйти на сцену.   

Муж народной артистки РСФСР скончался более десяти лет назад, из родственников у нее остались брат и племянница. Актриса умерла в своей квартире от сердечного приступа 21 апреля до приезда скорой помощи, которую вызвали соседи.

Нина Дорошина запомнилась зрителям яркой ролью жены главного героя в фильме «Любовь и голуби».  


Материалы по теме:

Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности
Умерла Нина Дорошина, названа причина смерти
В «Современнике» сообщили о причинах смерти Нины Дорошиной
Умерла актриса Нина Дорошина
Добавлено: 23 апр 2018 в 05:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Самый старый человек в мире умер 21 апреля

Самый старый человек в мире умер 21 апреля

После ухода Кастро дружба России и Кубы будет продолжаться

После ухода Кастро дружба России и Кубы будет продолжаться

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

Одномоторный самолет разбился в Теннесси — СМИ

Одномоторный самолет разбился в Теннесси — СМИ

Новости России
еще новости
Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути

Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути

Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица

Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей

"Клуб Микки Мауса": в кого была влюблена Бритни Спирс, с кем дружил Джастин Тимберлейк и другие интересные истории

Новости политики
еще новости
В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

В Британии объявили о прорыве в

В Британии объявили о прорыве в "деле Скрипаля"

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Роскомнадзор объяснил блокировку Google

Роскомнадзор объяснил блокировку Google

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало - 00:44 В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только началоСистема видеонаблюдения на вашем предприятии - 00:41 Система видеонаблюдения на вашем предприятииВ каких банках можно взять кредит на карту? - 00:41 В каких банках можно взять кредит на карту?Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России - 00:28 Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в РоссииСМИ сообщили, что мужчина, стрелявший в Теннесси, все еще на свободе - 00:23 СМИ сообщили, что мужчина, стрелявший в Теннесси, все еще на свободеПредставитель МИД РФ, комментируя заявление Хантсмана: Ошибся страной - 22:46 Представитель МИД РФ, комментируя заявление Хантсмана: Ошибся странойДуров обвинил РКН в самой агрессивной попытке интернет-цензуры в истории - 22:35 Дуров обвинил РКН в самой агрессивной попытке интернет-цензуры в историиРоссийский велогонщик Ворганов победил в общем зачете "Тура Мерсина" - 22:33 Российский велогонщик Ворганов победил в общем зачете Роскомнадзор объяснил блокировку Google - 22:21 Роскомнадзор объяснил блокировку GoogleВидео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей - 22:11 Видео дня: 5 правил Кейт Миддлтон и принца Уильям в воспитании детей«Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии - 22:07 «Новую Ливию уже построили», — в Совфеде оценили планы Макрона по Сирии«Он ошибся страной» — в МИД России ответил на ультиматум посла США  - 21:25 «Он ошибся страной» — в МИД России ответил на ультиматум посла США Макрон приравнял пошлины США на сталь и алюминий из ЕС к торговой войне - 21:21 Макрон приравнял пошлины США на сталь и алюминий из ЕС к торговой войне«Донецк, встречай»: Активисты отправили боевикам «коробку-сюрприз» - 21:18 «Донецк, встречай»: Активисты отправили боевикам «коробку-сюрприз»
Последние новости
Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР - 05:54 Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем - 05:49 Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО) Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути - 05:46 Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица - 05:20 Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка - 04:43 Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО) - 03:46 Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО) В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией - 03:28 В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу - 03:21 Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI - 02:46 Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций - 01:56 Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций «Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции - 01:42 «Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове - 01:11 Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове Сборная России уступила эстонцам на ЧМ по керлингу в дабл-миксте - 00:49 Сборная России уступила эстонцам на ЧМ по керлингу в дабл-миксте
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"