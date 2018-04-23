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NYT: США пора поделиться властью с другими странами


Добавлено: 23 апр 2018 в 11:42, Категория: Политика
NYT: США пора поделиться властью с другими странами

Соединённым Штатам становится всё труднее сохранять свой статус и обеспечивать безопасность, занимаясь конфликтами в отдалённых частях света. Поэтому, пишет New York Times, они должны перестать относиться к своим союзникам, «как к подросткам», и наделить наиболее зрелых их них полномочиями и ответственностью.

Новость о том, что глава ЦРУ Майк Помпео тайно встречался с лидером Северной Кореи, стала неожиданностью и возродила надежду на то, что один из самых опасных конфликтов планеты можно разрешить без войны, пишет в New York Times профессор Кристофер Пребл. Однако при этом никого не удивляет, что американцы оказались глубоко вовлечены в спор двух суверенных держав в тысячах километров от Вашингтона, отмечает автор статьи.

На то, конечно, есть исторические причины, пишет он. Под покровительством США Южная Корея наконец из «отчаянно бедной авторитарной страны» стала одной из богатейших демократий мира. И американские налогоплательщики продолжают тратить миллиарды долларов, чтобы поддерживать безопасность в регионе. Такая же ситуация наблюдается и в других районах Азии и Европы.

Американские лидеры утверждают, что такая политика служит делу мира и безопасности. И пока производительность и зарплаты в США росли, казалось, что дядя Сэм в силах обеспечить достойный уровень жизни своим гражданам и безопасность для мира. Однако Америке становится сложнее сохранять свой мировой статус. И в конечном итоге это может стать невозможным, предупреждает автор статьи — частично потому что США дали другим странам возможности для процветания.

По словам профессора Пребла, «нет сомнений, что доля Америки в мировом богатстве сокращается». Так, к концу Второй мировой войны половина продукции всего мира производилась в США, а сегодня — лишь 15,1%. Распространение технологий привело к тому, что теперь даже маленькие и слабые страны, а также неправительственные акторы могут бросить вызов большим и могущественным Соединённым Штатам — как Северная Корея со своим ядерным оружием.

Однако, по словам автора статьи, американцы совсем не хотят признавать, что мир меняется. В администрации Трампа понимают, что есть некие тревожные тенденции и что союзники США могут потерять веру в их мощь, но предлагают налогоплательщикам привлечь дополнительные ресурсы для укрепления обороноспособности. Проблема в том, что Вашингтон уже тратит на свои военные нужды больше, чем семь или восемь следующих стран в рейтинге.

И даже если это удастся, то, что работало раньше, может не сработать в будущем. Настойчивое желание Америки сохранять первенство любой ценой может вызвать противоборство со стороны Китая или России. А риски, что США окажутся втянуты в войны, в которых им не надо участвовать и которые они не могут выиграть, остаётся высоким, сколько ни трать на оборону. В итоге силу, возможно, придётся использовать чаще — как, например, в случае с последними авиаударами по Сирии, которые даже по признанию американских союзников вряд ли помогли бы чего-то добиться.

Потому автор статьи предлагает искать альтернативные пути. Самым простым и неприятным вариантом было бы передать глобальное лидерство Китаю или просто по-быстрому уйти и пустить всё на самотёк. Однако, по мнению Кристофера Пребла, лучше постараться заключить договорённости, чтобы те, кто сегодня получают выгоду от мира и процветания, вносили бы свой вклад в поддержание такого миропорядка. Американские мощности останутся на месте, но и остальным нужно приложить свои усилия.

«Вместо того чтобы относиться к союзникам, как к безрассудным подросткам, которым нельзя доверить что-либо без постоянного наблюдения дяди Сэма, или как к слабовольным хлюпикам, которые при любом удобном случае капитулируют перед ненасытными соседями, Вашингтону лучше уполномочить зрелые государства, которые мыслят схожим образом, отвечать на вызовы местного масштаба, прежде чем они станут региональными или глобальными кризисами», — предлагает автор статьи. И некоторые страны, по его словам, уже идут по этому пути, как, например, Южная Корея, которая решилась на собственные двусторонние переговоры с КНДР.

Конечно, один из плюсов того, что США обеспечивают глобальную безопасность, заключается в том, что они могут играть первую скрипку в других вопросах. В ином случае, многие опасаются, союзники могут отказаться следовать воле Вашингтона, если будут меньше от него зависеть. «Но это уже происходит», что видно на примере кровопролитной войны в Йемене, а большая независимость стран приведёт и к большей осторожности. Причём выгоду от этой ситуации получат и сами Штаты: «Стали бы США идти в Ирак, если бы не считали, что другие страны помогут потом навести порядок?» — задаётся вопросом автор статьи.

Переход к миру, в котором много акторов, будет нелёгким: понадобится и ловкость, и терпение. Многие союзники США, вероятно, займут выжидательную позицию. «Возможно, понадобится лёгкий толчок, чтобы заставить их перейти от комфортного подросткового поведения к зрелости, наделённой властью».

«США — самая важная страна в мире и останется таковой ещё долгие годы, благодаря своей сильной экономике и огромным военным потенциалам», — пишет автор статьи в New York Times. Но, по его словам, Америке нужно признать границы своей власти и необходимость делить издержки и ответственность.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 11:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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