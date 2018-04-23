Обнародованы новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе

На линии разграничения обнаружено большое количество вооружения, производимого в РФ."В результате проведения следственных действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины выявлены 4 противопехотные мины МОН-50, 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату, 2 ударно-дистанционные запала к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПА "Шмель", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.По официальной информации, данные образцы вооружения в Украине не производится.