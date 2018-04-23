Обновлен кофе Nescafe Gold

В этом году осуществлен перезапуск кофе Nescafe Gold. Стеклянная банка формы мягкого квадрата — это строгие, изящные и одновременно смягченные линии, которые олицетворяют модную простоту и элегантный шик. Банка и крышка выполнены в цвете матового золота.

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Инновационная рецептура использует две разные степени помола, одна из которых в 10 раз тоньше перемолотых зерен для приготовления кофе. Это позволяет раскрыть всю полноту вкуса и аромата из самой глубины кофейного зерна.

«2018 год стал поворотным для бренда – полное обновление. Имея многолетний опыт и экспертизу в кофе, мы постарались сделать идеальную чашку кофе – с насыщенным вкусом и ароматом свежесваренного», – говорит Мария Ткалич, директор бизнеса «Кофе», «Нестле» в регионе Россия и Евразия.