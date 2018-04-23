Обвинение попросило для «приморских партизан» до 25 лет колонии

Обвинение попросило для фигурантов дела «приморских партизан» от 8 лет и одного месяца до 25 лет колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гособвинение попросило назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.

По мнению прокуратуры, отбывать наказание они должны в исправительной колонии строгого режима, а, кроме того, должны полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на 300 тысяч рублей.

Напомним, что дело «приморских партизан», обвиняемых в четырех убийствах, слушается в третий раз. Ранее присяжные сочли подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания в виде пожизненного срока.