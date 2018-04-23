Ольгу Орлову расстроили комментарии подписчиков

Друзья, читаю комментарии к прошлому посту, где я целую своего плюшевого мишку. Слава богу, 90% людей получили от этих видео позитивный заряд мимишности, как я и планировала. Хочу поговорить о тех, кто считает, что если я целую собаку, значит у меня нет детей, мужчин, а так же о тех , кто уверен, что на видео я пьяна. Даже и не знаю как вкратце ответить. Отчитываюсь.1. У меня есть сын, ему почти 17 лет, и он, к сожалению, уже не станет так стоически терпеть подобные нежности от своей мамы.2. В данный момент я свободна, но, в случае появления мужчины в моей жизни, мои собаки никак не почувствуют себя обделённым моей лаской.3. Алкоголь в моей жизни присутствует крайне редко, но даже не в этом дело... Хочу спросить, неужели вы проявляете нежность и ласку только когда выпиваете?