Онлайн-магазины Otto и Quelle прекратят работу в России

Онлайн-магазины одежды и товаров для дома Otto и Quelle прекратят работу своих подразделений в России. Об этом объявила владеющая торговыми площадками немецкая Otto Group, пишет «Коммерсантъ».

Группа компаний объяснила свое решение отказом ото всех площадок в пользу работы на немецкоязычных.

В России продолжат развивать бренды компании Bonprix, Witt и eSolutions.

Как рассказал партнер Data Insight Борис Овчинников, Quelle и Otto сильно отставали от лидеров своего сегмента — Wildberries и Lamoda, разрыв в росте продаж достигал десятки процентов.