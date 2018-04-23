ПАСЕ отклонила дебаты о «вмешательствах России» и о выборах в Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась в рамках апрельской сессии организовать дебаты по теме возможного «вмешательства России» в дела других государств, а также обсуждать проведение выборов Президента России на территории Крымского полуострова, передаёт ТАСС.

Соответствующие решения были приняты в понедельник на открытии сессии организации в Страсбурге при утверждении повестки работы ассамблеи.

Предложение провести срочные дебаты на тему «Уважение странами — членами (ПАСЕ. — Прим. ред.) международных соглашений, основанных на правилах, и их принципов в контексте вмешательств Российской Федерации на Украине, в Грузии, Республике Молдова и совсем недавно в Соединённом Королевстве, а также дальнейшее отступление от международного права режимом в Сирии и его спонсорами» выдвинул представитель британских консерваторов Роджер Гэйл. Его предложение поддержали ещё 19 парламентариев. Читайте по теме

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Озвучивая список тем, предложенных для дебатов, председатель ассамблеи Микеле Николетти сообщил, что Бюро ассамблеи рекомендовало исключить данный вопрос, но поступили возражения украинской делегации, представитель которой Алексей Гончаренко потребовал провести голосование.

В результате «за» дебаты высказался 61 депутат, «против» проголосовали 72, и предложение было окончательно отвергнуто.

Другое предложение о дебатах поступило от украинского парламентария Владимира Арьева, который настаивал на обсуждении темы о «незаконных» выборах Президента России в Крыму. Это предложение также было отвергнуто Бюро ПАСЕ.

Вместо этих тем, как сообщил Николетти, на сессии будут проведены дебаты на тему «Роль Европы в миротворческих инициативах по Сирии».

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