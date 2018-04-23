Песков отказался комментировать передачу С-300 в дар Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся сегодня в СМИ информацию о том, что Россия безвозмездно поставит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит».

«Я лишь еще раз напомню вам заявление, которое сделал президент Путин после нанесения ракетного удара по суверенной стране в нарушение основ международного права. Собственно, ракетный удар — он и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг Сирии и сирийского урегулирования. Был нанесен большой урон международному праву и духу сотрудничества в плане поисков политического урегулирования», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в ближайшее время Россия развернет систему противоракетной обороны для защиты Дамаска и военных аэродромов на территории Сирии. Военные советники из РФ проведут там около трех месяцев, обучая сирийских коллег использованию С-300.