Пиппа Миддлтон объявила о беременности

Сестра Кейт Миддлтон — Пиппа, недавно объявила королевской семье о своей первой беременности. Ее муж — Джеймс Мэттьюс, с которым они сыграли свадьбу в мае 2017 года, скорому пополнению в семействе очень рад. Источники уверяют, что Пиппа находится на 12 недели беременности, однако сама девушка эту информацию еще не подтвердила. И пока мы ждем дополнительных деталей этого радостного события, поздравляем Пиппу Миддлтон и Джеймса Мэттьюса с этим грандиозным событием.

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