Подведены итоги кубка ДОСААФ республики татарстан «Юный водитель-2018»

На территории ПОУ Набережно-Челнинской автошколы состоялся финал Открытого Кубка ДОСААФ Республики Татарстан по автомобильному спорту «Юный водитель-2018». В соревнованиях участвовали курсанты из 30 городов и районов республики, прошедшие обучение в автошколах ДОСААФ.

Организаторы мероприятия - ДОСААФ РТ, УГИБДД МВД по РТ и Министерство образования и науки РТ, при поддержке Федерации автомобильного спорта РТ. В числе партнеров - Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот», команда «КАМАЗ-Мастер», Центр военно-спортивных игр и патриотического воспитания Республики Татарстан. Помощь в проведении соревнований оказали также представители молодежного крыла ДОСААФ РТ – РОМО «Курс».

Уже ранним утром все заявленные участники и представители команд прибыли в автошколу Набережных Челнов, чтобы выяснить кто лучше среди курсантов ДОСААФ. Пока руководители проходили обязательную процедуру регистрации и тянули жребий, ребята посетили Музей истории и славы автомобильных войск, а во дворе автошколы была возможность сделать памятные фотографии с автотехникой периода Великой Отечественной Войны, выставленной Центром военно-спортивных игр и патриотического воспитания Республики Татарстан», представляющим общество «Динамо», совместно с Военно-историческим клубом «За Родину!», а также прикоснуться к чудо-технике - знаменитому грузовому болиду команды «КамАЗ-Мастер». До начала торжественного открытия главный судья соревнований провел инструктаж и доходчиво объяснил правила проведения конкурса, и, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, атмосфера была дружественной и боевой.

Пожелать успехов и честной борьбы ребятам приехали и почетные гости: заместитель председателя правления РОГО ДОСААФ РТ Владимир Трошин, директор Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот» Дмитрий Литвинов, руководитель Аппарата Исполнительного комитета г. Набережные Челны Гульнара Ахметова, начальник Управления образования и по делам молодежи города Винер Харисов, начальник экзаменационного отдела ГИБДД г. Набережные Челны Борис Князев.

С показательными выступлениями выступили представители Кадетской школы полиции «Калкан» города Набережные Челны и АНО «Региональный центр содействия и развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания детей и молодежи «Сыны Отечества».

Владимир Трошин от имени руководства оборонного общества «за вклад в развитие патриотического воспитания молодежи» наградил памятными медалями «90 лет ДОСААФ России» военного комиссара Комсомольского района г. Набережные Челны и Тукаевского района РТ Дамира Валиева и председателя Набережно-Челнинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, военной службы и правоохранительных органов Рафика Имайкина. Так же зампред ДОСААФ РТ поздравил собравшихся с 30-летним юбилеем со дня основания команды «КамАЗ-Мастер» и от председателя правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майора Дамира Динниулова за поддержку юных спортсменов-автолюбителей вручил Благодарственное письмо представителю команды - пилоту команды, неоднократному призеру гонки «Шелковый путь, победителю авторалли «Africa Race» и других престижных соревнований, мастеру спорта международного класса Антону Шибалову.

Надо заметить, что главными целями конкурса организаторы называют обучение культуре вождения на дорогах, повышение эффективности подготовки водителей транспортных средств категории «В» в организациях ДОСААФ РТ, военно-патриотическое воспитание молодежи, а также привлечение к мероприятиям учащихся Автоклассов ДОСААФ и Регионального военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». И, конечно же, в числе задач - определение лучших участников соревнования по автомобильному спорту.

После церемонии открытия курсанты сразу отправились готовиться к стартам, ведь им предстояло проявить в себя в трех дисциплинах: «Конкурс знатоков правил дорожного движения», где юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет выявляли лучшего. Второй вид - это «Классическое скоростное маневрирование», по ходу которого юные водители выполняли комплекс из 7 упражнений. А уже третьим этапом организаторы дали возможность автолюбителям выявить сильнейших по стрельбе из пневматической винтовки по мишеням с дистанции 10 метров. И надо сказать, что борьба за призовые места оказалась упорной. Так, даже несколько участников показали одинаковый результат, и распределить их по местам смогли лишь доли секунд.

В итоге в командном зачете на третье место пьедестала поднялась Арская местная организация ДОСААФ РТ, вторым призером стала Набережно-Челнинская МО ДОСААФ РТ. А титул чемпионов Республиканского конкурса «Юный водитель- 2018» завоевала команда Набережно-Челнинской Автошколы ДОСААФ РТ. Лучших курсантов наградили медалями и грамотами, а так же ребята получили ценные призы от ДОСААФ Республики Татарстан.

Итоги соревнований в личном зачете «Юный водитель - 2018»:

Вахитова Азалия (Набережно-Челнинская АШ) и Лямзин Эдуард (Чистопольская ТШ). Сафина Райля (Арская МО) и Автонеев Юрий (Набережно-Челнинская МО) Биккинин Фидаиль (Набережно-Челнинская АШ) и Кубрак Юлия (Набережно-Челнинская МО).

Призеры и победители в номинации «Стрельба из пневматической винтовки»: