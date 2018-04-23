Представитель "Зенита": компенсация за игру Дзюбы придет от "Арсенала"

C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости, Тарас Барабаш. Компенсация за игру Артёма Дзюбы и Олега Шатова в матчах с петербургским "Зенитом" будет получена от тульского "Арсенала" и "Краснодара" соответственно, а не от футболистов, заявил РИА Новости представитель клуба с берегов Невы.

Шатов перешел из "Зенита" в "Краснодар" на правах аренды в феврале 2018 года. По договоренности между клубами участие полузащитника в матче 25-го тура РФПЛ стоило около 10 миллионов рублей. Дзюба также зимой на правах аренды перешел из "Зенита" в "Арсенал". Позднее футболист заявил, что решил заплатить указанные в арендном контракте 120 тысяч евро из своего кармана, чтобы принять участие в матче с бывшей командой. Дзюба и Шатов забили по голу в ворота "сине-бело-голубых".

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В пресс-службе "сине-бело-голубых" корреспонденту РИА Новости уточнили, что "компенсация за игру Артёма Дзюбы и Олега Шатова в матчах с петербургским "Зенитом" будет получена именно от тульского "Арсенала" и "Краснодара".

Ранее пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко заявил журналистам, что денежная компенсация за участие полузащитника "Краснодара" Олега Шатова в матче РФПЛ с "Зенитом" будет направлена на развитие академии петербургского клуба.