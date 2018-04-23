Премьер Армении Саргсян подал в отставку

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, чье избрание на этот пост на прошлой неделе вызвало массовые протесты в стране, подал в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьера.

Саргсян обратился к гражданам: «Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра».

Ранее сегодня стало известно, что из предварительного заключения освобожден лидер армянской оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян — один из организаторов акций протеста. Он немедленно присоединился к акции в Ереване.

Сегодня протесты в Армении поддержали также люди в военной форме, ветераны боевых действий и студенты местных вузов. В Минобороны Армении предупредили, что все самовольно покинувшие службу военные будут привлечены к ответственности.

Напомним, протест вспыхнул после того, как Саргсян, занимавший пост президента страны, переизбрался на пост премьера. После конституционной реформы 2015 года Армения перешла к парламентской республике.