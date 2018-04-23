Премьер-министр Армении, признал, что протестующие были правы

Премьер-министр Армении и бывший президент страны Серж Саргсян заявил об уходе в отставку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении в понедельник, 23 апреля.

Как говорится в распространенном заявлении Саргсяна, он обращается ко всем гражданам Армении, в том числе проводящим в последние дни в Ереване акции протеста «в последний раз».

«Никол Пашинян (лидер протестующих — ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

«Улица против моего назначения. И я выполняю ваше требование», — добавил Саргсян и выступил против применения армии для разрешения конфликта.