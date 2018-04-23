Президент Армении принял отставку правительства после ухода Саргсяна

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны. «Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства», — гласит текст документа, который цитирует ТАСС.

Ранее Саркисян выражал глубокое беспокойство в связи с создавшейся в стране ситуацией и отказом оппозиции от диалога с властью. «Висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки. Нельзя допустить, чтобы разделяющий стороны водораздел было невозможно связать мостом», — предупредил глава республики.

Сегодня, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян, ранее занимавший президентский пост, ушел в отставку под давлением устроившей массовые протесты оппозиции.

Исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер РА, бывший премьер-министр Карен Карапетян.

«Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.