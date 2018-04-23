Причину появления новейшего вооружения в России, раскрыли в МИД РФ

В российском дипведомстве прокомментировали представленное ранее главой российского государства Владимиром Путиным новейшее вооружение РФ, вызвавшее бурную реакцию на Западе.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков пояснил, что появившееся в России новейшее вооружение является реакцией на ситуацию в мире.

Ермаков отметил, что Россия ни для кого не несет угрозы, а совершенствование арсеналов представляет собой обычный процесс для «обычного государства».

«Мы были вынуждены реагировать на обостряющуюся обстановку в мире», — пояснил представитель МИД РФ.

Действия Вашингтона несут угрозу Договору о нераспространении ядерного вооружения, а также другим соглашениям, добавил Ермаков.

«Упорное нежелание американской стороны исполнять статьи 1 и 2 (ДНЯО) и продолжение так называемых nuclear sharing, когда Соединенные Штаты по существу принуждают неядерные государства НАТО принимать участие в учениях по отработке ядерных ударов по РФ», — сказал он.