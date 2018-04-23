Принц Гарри и Меган Маркл вышли в свет после новости о рождении третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Меган Маркл и принц Гарри

Пока Кейт Миддлтон ожидает выписки из больницы, где она сегодня родила сына, принц Гарри и Меган Маркл, у которых на носу свадьба, продолжают выполнять официальные обязанности представителей британской королевской семьи. Сегодня жених и невеста посетили церковь святого Мартина, где прошла 25-я мемориальная служба в честь Стивена Лоуренса — чернокожего подростка, чье убийство в 1993 году всколыхнуло всю Британию и вызвало огромный общественный резонанс.

Поскольку мероприятие все-таки носило траурный характер, то и образ у Меган получился более сдержанным, чем те, что она демонстрировала все последние дни (мы о ее весенних легкомысленных нарядах): в этот раз звезда выбрала черное платье от Hugo Boss с открытыми руками и ремешком на талии, нюдовые лодочки предположительно от любимого бренда Jimmy Choo и клатч светлого оттенка.

На службе, посвященной годовщине смерти Стивена, Гарри и Меган встретились с родственниками погибшего, принц также выступил с речью.

Убийство Стивена Лоуренса считается одним из самых громких дел в современной Британии. Совершенное на расовой почве, оно заставило общество на государственном уровне обсуждать вопросы толерантности. Увы, дело до сих пор не закрыто: подозреваемым были предъявлены обвинения лишь 10 лет спустя после преступления, однако они до сих пор на свободе.