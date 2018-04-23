Путин одобрил разовые выплаты бывшим работникам ОВД с детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий преимущественное право на получение разовой социальной выплаты бывшим сотрудникам органов внутренних дел (ОВД), имеющим детей-инвалидов. Текст документа размещен на портале правовой информации.

В нем говорится, что сотрудники и граждане РФ, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, стоящие на учете как имеющие право на получение единовременной соцвыплаты и имеющие трех и более детей, проживающих совместно с ними, или удостоенные звания Героя России, или являющиеся ветеранами боевых действий на территории Афганистана, или имеющие одного и более ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, имеют преимущественное право на предоставление им единовременной соцвыплаты.

Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в марте 2017 года депутатами от фракции «Справедливая Россия».