Путин повысил штрафы за нарушение трубований промышленной безопасности в пять раз

Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ вводит в Уголовный кодекс статью о нарушениях требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за предусмотренное статьёй деяние достигнет 400 тысяч рублей.

В настоящее время ответственность за подобные преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса.

Как отмечал замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас, закон унифицирует близкие составы преступлений в рамках одной статьи Уголовного кодекса.

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