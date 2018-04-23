Путин разрешил приставам блокировать сайты с «порочащими» данными

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий ФССП (Федеральной службе судебных приставов) ограничивать доступ к интернет-ресурсам, которые отказываются удалять «сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица».

Текст закона опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем, в частности, говорится, что если администрация сайта не удалила информацию по предписанию суда, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к этому ресурсу, а потом в течение одного рабочего дня направляет это постановление «в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Закон о блокировке сайтов за порочащие сведения считается вступившим в силу с сегодняшнего дня.