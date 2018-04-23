Рэпер из Осетии Эндорфин объяснил причины отказа сотрудничать с известным лейблом

Не так давно мне удалось пообщаться с рэпером Эндорфином. Выяснилось, что исполнитель получил заманчивое предложение от одного известного зарубежного лейбла. Его основателю понравился трек «Мне нужна любовь», которую он услышал, когда гостил в Москве у старинного приятеля. Продюсер отметил, что ему нравится текст рэпера и его «больное флоу», поэтому с Эндорфином необходимо выйти на связь и уговорить его сотрудничать с лейблом.Иностранцы обещали помочь рэперу в раскрутке, существенно повысив его популярность среди российской аудитории и выведя на зарубежную сцену. Казалось бы, вряд ли кто-то из отечественных музыкантов и исполнителей, находясь в здравом уме, отказался бы от такого предложения. Но со стороны Эндорфина последовал достаточно жесткий отказ.«Я не готов принять Ваше предложение», – ответил рэпер представителю известного лейбла.Сказать, что продюсер был шокирован – ничего не сказать. «Как, почему?» – последовали встречные вопросы к исполнителю со стороны иностранных импресарио. Но Эндорфин был непреклонен. Отказ от сотрудничества с известным лейблом – его осознанное решение, которое основывается не на сиюминутных порывах, а на общем отношении рэпера к жизни, к самому себе, к окружающим его людям, к творчеству и музыке, к известности, славе, любви и деньгам.Пообщавшись с Эндорфином, я понял, что он – талантливый, но очень скромный и независимый человек. Строго говоря, ему безразличны слава и успех, внимание многочисленной публики. Удивительно, но многие талантливые люди так и уходят неизвестными – не потому что не могли, а потому что не захотели эксплуатировать свой талант, продавать его, превращая свое творчество в товар.«Я не готов сейчас быть не собой», – ответил Эндорфин на мой закономерный вопрос о причинах отказа.Рэпер не понимает, как надо работать с зарубежным лейблом, не имеет такого опыта, но и осваивать его у Эндорфина пока нет желания. Мне кажется, что Эндорфин просто боится повышенного внимания со стороны публики. Ведь очень часто аудитория бывает несправедлива к исполнителю. Более того, оказываясь в центре внимания многочисленных поклонников, папарацци, конкурентов, публичный человек теряет возможность спокойной жизни, когда не надо думать о каждом шаге, понимая, что вся подноготная становится известной всему миру.Не каждый человек готов жертвовать своей личной жизнью, своими маленькими и большими секретами, комфортом в быту ради непонятной славы, которая сегодня есть, а завтра нет. Для многих талантливых людей более приемлемым вариантом оказывается спокойная и тихая жизнь, когда никто не надоедает и не мешает ни творческому поиску и творчеству, ни простым радостям повседневной жизни.Эндорфин – человек скромный, не относится к тем, для кого слава – единственное, к чему следовало бы стремиться. А значит, повышенный интерес со стороны публики не для него. К тому же Эндорфин не считает себя музыкантом и поп-фигурой. Он называет себя творческой единицей и не более того.Главное для Эндорфина – поведать людям о том, что представляет собой его внутренний мир. При этом способы общения с окружающими для Эндорфина не имеют особого значения. Он прекрасно чувствует себя и не имея широкой популярности. «Я – антагонист позитивного мышления», – говорит о себе Эндорфин и это, возможно, действительно так.