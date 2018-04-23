Решение Натали Портман не приезжать на премию Genesis в Израиль было не так истолковано

Известная актриса Натали Портман не смогла промолчать, после того, как депутат израильского парламента Орен Хазан потребовал лишить ее израильского гражданства. Эта новость не могла не задеть артистку, которая родом из Иерусалима. Актриса сообщила, что ее отказ от посещения церемонии был истолкован не правильно, и она ни в коем случае не хотела показать свое неуважение.



В развернутом обращении в Инстаграме Натали описала свои причины отказа поездки на престижную премию Genesis. «Мое решение не присутствовать на церемонии было неправильно истолковано. Позвольте мне сказать самой за себя. Я решила не приезжать, потому что не хотела демонстрировать одобрение деятельности Биньямина Нетаньяху, который должен был выступать с речью на церемонии. Кстати, я не являюсь частью движения BDS и не поддерживаю его», — разъясняет Портман.

«Как и многие другие израильтяне и евреи по всему миру, я могу критиковать руководство в Израиле, не желая бойкотировать всю нацию. Я дорожу своими израильскими друзьями и семьей, израильской едой, книгами, искусством, кино и танцами. Израиль был создан ровно 70 лет назад как прибежище для беженцев от Холокоста. Но жестокое обращение с теми, кто страдает от сегодняшних злодеяний, просто не соответствует моим еврейским ценностям. Поскольку я забочусь об Израиле, я должна противостоять насилию, коррупции, неравенству и злоупотреблению властью», — продолжает Натали.

Чтобы поставить точку в своем обращение, Натали призвала поклонников и других читателей новостных лент не верить словам, которые не были сказаны лично ей. «Пожалуйста, не воспринимайте слова, которые не приходят от меня, как мои собственные. Произошедшее вдохновило меня на поддержку ряда благотворительных организаций в Израиле. Я скоро объявлю их и надеюсь, что другие присоединятся ко мне, чтобы поддержать отличную работу, которую они делают».

Раннее сообщалось, что Портман отказалась появляться на «Еврейской Нобелевской премии» — Genesis — из-за «последних событий». Каких именно событий — актриса не сообщила. Из-за отказа Натали приезжать в Израиль, организаторам пришлось отменить запланированную церемонию, приуроченную к 70-й годовщине независимости Израиля.

Такой поступок возмутил депутата местной политической партии «Ликуда» Орена Хазана. Тот потребовал от правительства лишить актрису гражданства, заявив, что наградить Портман изначально была «плохой идеей».

Премия Genesis присуждается евреям и выходцам из Израиля, получившим мировое признание за выдающиеся достижения в науке и искусстве, а также различных профессиональных областях. Она была учреждена в 2012 году. Помимо почетной награды победителю также вручается денежная премия в размере одного миллиона долларов. Однако даже этот факт не повлиял на решение Портман.