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Римские войска в Британии не жалели краски на наглядную агитацию противника


Добавлено: 23 апр 2018 в 17:54, Категория: Новости на сегодня
Римские войска в Британии не жалели краски на наглядную агитацию противника

Используя современные технологии, Луиза Кэмпбелл (Louisa Campbell) с факультета археологии Университета Глазго сумела обнаружить следы пигментов на каменных рельефах, украшавших вал Антонина.

Вал Антонина был сооружен в 142 – 144 годах н. э. по распоряжению императора Антонина Пия. Как и находившийся в 160 километрах южнее вал Адриана, он был должен сдерживать набеги непокорных римлянам народов. Длина его составляла 63 километра между заливами, которые позже получат название Ферт-оф-Форт и Ферт-оф-Клайд. На вале Антонина располагались около двадцати крепостей. Сам вал представлял собой стену из торфа на каменном фундаменте высотой три – четыре метра.

С внешней стороны вала в него часто были вмонтированы прямоугольные каменные плиты с рельефами и надписями. Они сообщали, силами какого легиона построен данный участок стены и посвящали работу императору Антонину Пию. Рельефные скульптуры изображали победы римских воинов, геральдических орлов, символы конкретных легионов, богиню Викторию и связанных пленников. Типичный пример надписи на камне звучит так: «Императору Цезарю Титу Элию Адриану Антонину Августу Пию, отцу отечества, Второй Августинский легион (построил стену) на протяжении 3666 с половиной двойных шагов (= 5,426 км)».

Сейчас многие из этих каменных плит найдены археологами и хранятся в Хантеровском музее Университета Глазго. Именно они и стали объектом исследования Луизы Кэмпбелл в рамках проекта «Пигменты и краски прошлого» (Paints and Pigments In the Past). При помощи рентгенофлуоресцентного анализа и рамановской спектроскопии она смогла обнаружить следы красной и желтой краски на вырезанных в камне фигурах.

По словам исследовательницы, раскрашенные рельефы были средством пропаганды. «Публика привыкла видеть эти скульптуры серыми, кремовыми, белыми (в случае мрамора) и не получает полного воздействия, которое они производили на римлян и коренное население две тысячи лет назад. Эти скульптуры – пропагандистские инструменты, используемые Римом, чтобы продемонстрировать свою власть над местными народами и контролировать границы империи», – говорит Луиза Кэмпбелл. Пикты не умели читать на латыни, но яркие изображения доходчиво доносили до них сообщение о мощи римских войск. Красная краска использовалась для раскрашивания одежды римских командиров, а также для крови на телах их врагов. Желтая охра служила для передачи оттенков человеческого тела.

Луиза Кэмпбелл надеется создать копии каменных рельефов, воспроизведя их оригинальную раскраску.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 17:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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