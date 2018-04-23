Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к странице Google.ru

Роскомнадзор заявил, что недоступность страницы Google.ru у ряда пользователей можно объяснить несовершенством системы фильтрации трафика у небольших операторов связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в РКН, ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» не могли быть заблокированы в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

«Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — заявил Роскомнадзор.

Также в РКН опровергли ограничение доступа к YouTube, заявив, что ресурса нет в реестре запрещенных.

Ранее в РКН заявили, что внесли в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google из-за того, что компания не удовлетворила требования ведомства, позволяя Telegram использовать их для обхода блокировок.