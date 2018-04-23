Российские пользователи пожаловались на проблемы с работой YouTube

Пользователи из России начали жаловаться на проблемы с доступом к YouTube. Сбой зафиксировал ресурс DownDetector.

Как отмечает сайт, проблемы с доступом возникли у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Калуге, Волгограде, Екатеринбурге и Челябинске. Они жалуются на то, что у них не открывается не только сайт, но и приложение в телефоне и на других устройствах.

Пока не известно, связаны ли данные проблемы с блокировкой Telegram.

Отметим, на прошлой неделе доступ к Telegram был ограничен по решению суда. После этого у пользователей возникли проблемы с доступом к ряду популярных ресурсов.