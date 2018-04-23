Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается на официальном сайте организации.

Церемония вручения награды состоялась в воскресенье в Лондоне. В борьбе за нее 25-летний египтянин обошел голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Это большая честь, я чувствую себя замечательно. Я очень упорно работаю, так что счастлив выиграть эту награду", - сказал Салах.

Congratulations to The Egyptian King???? @mosalah22 #pfaawards #premierleague #bestplayer

Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup) 22 Апр 2018 в 4:52 PDT

Салах в текущем сезоне провел 46 игр в составе "Ливерпуля" в различных турнирах и забил 41 мяч, в том числе 31 в английской премьер-лиге (египтянин является лучшим бомбардиром этого турнира).

Салах является игроком сборной Египта, которая летом 2018 года выступит на чемпионате мира в России и сыграет в одной группе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Лучшим молодым игроком года по версии PFA признан 22-летний немецкий форвард "Манчестер Сити" Лерой Сане.