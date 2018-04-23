Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути

А о чем вы думаете, когда только проснулись?! Какие мысли лезут в голову, когда смотрите в окно?! Я каждый раз задумываюсь о том, а чего я хочу от этой жизни, правильным ли путём иду... и понимаю,что безумно люблю дорогу, по которой иду, безумно люблю людей, которых встречаю - хороших или плохих, неважно, именно они делают мою жизнь интересной и насыщенной. А какой мы извлечем из этого опыт зависит только от нас самих. Я наслаждаюсь. И сразу отвечу вам на вопрос, едкий такой, ядовитый: «Когда работать будешь, бездельник?!» Вы не увидите меня, работающим на фиксированной ставке с графиком 5/2, это просто не для меня. Если вы думаете, я это не проходил, ошибаетесь. Работал, совмещал с университетом, спортом и т.д. Но теперь все иначе, я извлёк опыт, опыт личностного роста и движения вверх. Я буду заниматься только тем, что мне приносит удовольствие, чувство полной самореализации и более того... это будет приносить пользу людям. Не буду раскрывать всех карт, но мне кажется, я поймал попутный ветер.