Семьи с детьми освободят от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДФЛ для ежемесячных выплат семьям с детьми. Соответствующий документ размещён в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Наряду с существовавшими ранее выплатами и пособиями гражданам с детьми, с 1 января в России появились ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца и ежемесячная выплата из маткапитала в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка.

Право на данные выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Среднестатистический размер выплаты по рождению первого ребёнка в текущем году составит 10,5 тысяч рублей, в 2019 году - 10,8 тысяч рублей, в 2020 году - 11,1 тысяч рублей

По новому закону, подобные пособия не будут облагаться подоходным налогом.

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