Си Цзиньпин: КНР заинтересована в активизации сотрудничества с РФ в сфере дипломатии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин заинтересован в активизации китайско-российского сотрудничества в области дипломатии.

Политик подчеркнул, что Китай и Россия должны помогать друг другу, усиливая сотрудничество на международной арене.

В понедельник в Китай с двухдневным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров. В ходе визита у него состоялась встреча с министром иностранных дел Китая Ваном И. Во вторник Лавров будет участвовать в заседании Совета глав МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.