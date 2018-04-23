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Система видеонаблюдения на вашем предприятии


Добавлено: 23 апр 2018 в 00:41, Категория: Статьи

Система видеонаблюдения на вашем предприятииДля выполнения функции охраны, с целью контроля окружающей обстановки и записи видеоинформации на внешние носители устанавливается система видеонаблюдения.

Одним из самых значимых компонентов системы являются камеры видеонаблюдения.

В зависимости от преследуемых целей, установка камер видеонаблюдения поможет выполнить ряд определенных задач.Через ее объектив сотрудник службы охраны наблюдает за окружающей обстановкой, камера фиксирует изображение, которое в дальнейшем записывается на физический носитель.

По видам подключений камеры делят на две большие группы:

  1. Цифровые IP-видеокамеры. Они поддерживают запись в высоком разрешении. Они работают без употребления дополнительного видеорегистратора (ведут запись на внутренний носитель или передают его на сервер). Для подключения можно использовать компьютерную сеть на предприятии (в том числе беспроводную), а анализ выполнять с помощью поставляемого в комплекте программного обеспечения.
  2. AHD-видеокамеры. По цене уступают цифровым и легче подключаются к регистраторам с помощью коаксиальных кабелей. Они совместимы с оборудованием других производителей и передают сигнал без задержек.

Использование цифровой камеры существенно в том случае, когда вам необходимо получать качественное изображение для анализа мелких деталей (например, количества переданных кассиром денег). Кроме того, это один возможный вариант, когда вам необходимо организовать удаленный контроль за обстановкой (с помощью облачных сервисов).

В специализированных магазинах можно найти камеры, разрешающие вести съемку в формате от HD до UltraHD. Все они предопределены для решения различных задач, однако специалисты по видеонаблюдению разделяют оборудование на две группы: двухмегапиксельные и камеры с сенсором более 2 МП.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 00:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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