Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди

Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 10/70;

КПВВ «Марьинка» — 10/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/0;

КПВВ «Гнутово» — 10/15.

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, за минувшие сутки оставался динамичным. В общем через КПВВ последовало 34,2 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7950 человек и 970 транспортных средств;

«Марьинка» — 8800 человек и 1655 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6310 человек и 1295 транспортных средств;

«Гнутово» — 3210 человек и 840 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7910 человек.